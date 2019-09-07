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İzmir’in mermer fuarı dünya vitrinine çıkıyor

Sektöründe dünyada ilk sıralarda yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Marble İzmir Fuarı Polonya’da faaliyet gösteren Ptak firması ile işbirliği protokolü imzalandı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:27
İzmir’in mermer fuarı dünya vitrinine çıkıyor

Sektöründe dünyada ilk sıralarda yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Marble İzmir Fuarı Polonya’da faaliyet gösteren Ptak firması ile işbirliği protokolü imzalandı. Bu işbirliği ile Türkiye’de İZFAŞ’ın fuar markası “Marble” İzmir’den dünyaya açılacak.


Polonya’dan gelen Ptak firması ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Mermer Fuarı Marble İzmir arasında fuarcılık işbirliği imza töreni gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in makamında gerçekleşen imza törenine Ptak firmasının Başkanı Kazimierz Civikla ve Yardımcı Yönetici Müdürü Anna Çoban katıldı. Bu işbirliği çerçevesinde Polonya’da mermer sektörü ile başlayıp ortak sektörler olan tekstil, moda, gıda ve teknoloji alanlarına yayılan bir işbirliği süreci planlanıyor. Bu işbirliği çerçevesinde öncelikle Polonya’da İZFAŞ bir Mermer Fuarı düzenleyecek daha sonra Nisan ayında İzmir’de, Eylül ayında Varşova’da yeni fuarlar yapılacak.



İzmir’in markası dünya pazarında


İzmir’den çıkan bir fuar markası Marble’ın dünyaya açılacağını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu ilişki aynı zamanda Varşova ile İzmir arasında gerek ticari, gerekse diplomatik bir köprü oluşturacak. İzmir ve Varşova birçok açıdan birbirine çok benzeyen iki şehir ve fuarlarımız aracılığı ile bu benzerlikleri avantaja çevirmeyi planlamaktayız. Polonya ve Ptak Fuarcılık’tan önümüzdeki dönemde beklentimiz sadece mermer sektöründe değil, tüm fuarcılık sektörlerinde işbirliği anlaşmaları yapmak” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 15:27
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