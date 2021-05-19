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Aktüel İzmir'in Menderes ilçesinde art arda depremler
Aktüel

İzmir'in Menderes ilçesinde art arda depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İzmir'in Menderes ilçesinde 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 18:27:00 -
İzmir'in Menderes ilçesinde art arda depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 4,3 büyüklüğündeki ilk sarsıntı saat 14.14'te, 10,68 kilometre derinlikte kaydedildi. Saat 14.18'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki ikinci deprem ise 13,01 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, depremin ardından ekiplerin hemen yönlendirildiğini belirtti.

Bölgeye tarama amacıyla AFAD ekiplerinin de yönlendirildiğini ifade eden Köşger, "Şu ana kadar olumsuz, can ve mal kaybına ilişkin herhangi bir bize intikal etmiş bilgi yok." dedi.

Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki ise ilçede olumsuz bir durumun olmadığını, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla görüşmeyi sürdürdüklerini bildirdi.

"Bu yeni bir deprem"

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ege Bölgesi'nde bugün 3 şiddetinden büyük peş peşe 4 depremin yaşandığını hatırlattı.

Menderes'teki iki depremin, Gümüldür ve Tuzla fayına yakın olduğunu belirten Sözbilir, "30 Ekim'deki depremden sonra çok sayıda artçı deprem olmuştu. Ancak bu deprem 30 Ekim'deki depremden farklı bir fayda gerçekleşti. Bu yeni bir deprem." dedi.

Denizin içinde de çok sayıda fay olduğunu ve bir kırılma gerçekleştiğini bildiren Sözbilir, gelişen artçıların artık etrafındaki fayları da tetiklemeye başladığını ifade etti.

Bugün meydana gelen depremlerin olumsuzluk teşkil etmeyeceğini vurgulayan Sözbilir, "Bu büyüklükteki depremler herhangi bir olumsuzluk oluşturmaz. Sadece sarsıntı hissettirir." diye konuştu.

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