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Gündem İzmir'in Menderes açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Gündem

İzmir'in Menderes açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, İzmir’in Menderes ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 00:12:00 -
İzmir'in Menderes açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

İzmir’in Menderes ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan deprem açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.30’da Menderes ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 6.98 kilometre derinliğinde oluştu.

115 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Seferihisar açıklarında geçtiğimiz günlerde 6.6'lık deprem meydana gelmişti. Depremde 115 kişi hayatını kaybederken 23 kişinin de tedavisi devam ediyor.

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