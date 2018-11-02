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İzmir'in Konak ilçesinde şaşırtan görüntü

Otoparkın bahçesinde bulunan ağacın gövdesinde, kendiliğinden ortaya çıkan mantar ilginç bir görüntü oluşturdu.

02 Kasım 2018 Cuma 10:06
İzmir'in Konak ilçesinde şaşırtan görüntü

Sonbahar ile birlikte kendini göstermeye başlayan mantarlardan biri de Alsancak'taki, TCDD Misafirhanesi'ne ait otoparkın bahçesinde bir ağacın gövdesinde oluştu. Yaşlı bir çam ağacının gövdesinde kendiliğinden ortaya çıkan tepsi büyüklüğündeki mantar, görenleri şaşırttı.

Ağaçta çıkan mantarın doğada toplanan çok sayıda türü olduğunu belirten İzmir Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ferdan Çiftçi, ıslak ortamları sevdiklerini söyledi. Mantarların kuvvetli yağışların ardından daha fazla çıkmasını beklediklerini ifade eden Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son günlerde yağmur yağmamasına rağmen sık sulandığı için bazı ağaçlarda mantar çıkabilir. Ağacın suyunu kullanarak beslenirler. Meyve ağaçlarında gözlenmese de ormandaki birçok ağaç çeşidinde mantar yetişebilir. TCDD otoparkındaki ağaç da bir çam türü. İstiridye mantarı yetiştiriciliği ağaç kütüklerinde de yapılabilir. Ama mantar ayrı bir uzmanlık alanıdır. Bilinçsizce tüketmek olumsuz sonuçlara neden olabilir. Bu ağaçta çıkan mantar da yüzde 90 zararlıdır. Doğadaki mantarlar her zaman risklidir. Zehirlenme olayları bu yüzden yaşanır. Üreticiler ve köylerde yaşayanlar zehirsiz mantarı bilirler. Ancak şehirde hangi ortamda zehirsiz mantar olduğunu bilemeyiz. Binlerce mantar çeşidi var. Zehirli olup olmadığı çeşidine göre değişir."

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 10:06
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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