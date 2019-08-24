0553 313 94 23

İzmir’in Bergama ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesi

Bergama ilçesinde yedikleri lokma ve peynirden zehirlendikleri şüphesiyle 30 kişi hastaneye başvurdu.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:47
İzmir’in Bergama ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesi

İzmir Bergama Ulu Camii’nde kılınan cuma namazı çıkışında, hayır için ikram edilen lokma ve peynirden yiyen vatandaşlar akşamın ilerleyen saatlerinde ateş, kusma ve ishal şikayetleriyle Bergama Necla Mithat Öztüre Hastanesi Acil bölümüne başvurdu.

Hastaneye başvuran hastalardan Ali Özçoban’ın oğlu Ali Özçoban, "Babam ve birçok kişi namaz çıkışı hayır için dağıtılan lokma ve peynirden yemişler. Eve geldikten sonra kusma ve ishal şikayetleri başladı. Hastaneye geldi ve gerekli müdahalesi yapıldı, bekliyoruz" dedi.

Opr. Dr. Seyfettin Kef, ilk müdahaleleri yapılan hastaların gözlem altında tutulduğunu belirterek, "Gıda zehirlenmesinden başvuran hastaların şuan için durumları iyi, hayati tehlikesi olan yok. Hastalardan kan örnekleri aldık ve sonuçlarının çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Dağıtılan lokma ve peynirden çok sayıda insan tükettiği için sayının artacağı öngörülüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:47
  1. İzmir
  2. izmir
  3. bergama
  4. zehirlenme
  5. 3.sayfa haberi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filipinler'deki Moro Müslümanlarının yeni bayrağı kabul edildi
    1. Filipinler'deki Moro Müslümanlarının..
    2. Gülsim Ali kimdir? Gülsim Ali Payitaht..
    3. Kaymakam Türkman, esnafla vedalaştı
    4. Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin..
    5. Isparta'da bıçaklı kavga: Yaralılar var
    6. Afganistan'da Taliban saldırısı: 3..
    7. Hamas lideri Haniye'den İsrail'e..
    8. Yemen'inçatışmalar yeniden başladı
    9. Terör örgütü PKK/PYD, örgüte katılmak..
    10. Devrim Yakut kimdir? Devrim Yakut..
    11. Venezuela'da Guaido olası erken seçime..
    12. Bsaşkan Erdoğan memleketiGüneysu'da
    13. Cilt sağlığı için buz..
    14. GÜNDEM / 24 Ağustos 2019
    15. İstanbul Coffee Festival 19-22 Eylül’de
    16. Motosiklet kazasında ağır yaralanan..
    17. Husumetli olduğu kişiyi öldüren sanığa..
    18. Bursa’da yüzlerce yıllık koç başlı..
    19. Hazırlıklar masaya yatırıldı
    20. “Saldırı kahramancaydı” dedi, İsrail’i..
    21. (Özel) Uludağ’ın göllerinde kışın..
    22. Vehbi Koç’un makam aracı müşteri..
    23. “Emine Bulut”lar ölmesin diye kulaç..
    24. MHP'den çok sert tepki: ABD işine baksın
    25. Samsun’un Terme ve Salıpazarı..
    26. EYT 3600 ek gösterge ceza indirimi af..
    27. 24.08.2019 Günün âyet ve hadisi
    28. Tuna: Çok kötü, bunu değiştireceğim
    29. Erzincanspor hazırlık kampını..
    30. İzmir’in Bergama ilçesinde gıda..
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Böyle vahşet görülmedi! İkisi ortadan bölünmüş, birinin başı kesilmiş...
    Böyle vahşet görülmedi! İkisi ortadan bölünmüş, birinin başı kesilmiş...
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek