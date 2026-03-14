İzmir’in asansörleri kırmızı alarm veriyor!

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği kapsamlı asansör denetimlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. İzmir genelinde 28 bin 187 asansörün periyodik kontrolünü tamamlayan Oda, ulaştığı verilerle asansör güvenliğinin hayati önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yapılan incelemeler sonucunda, kentteki her 8 asansörden birinin can ve mal güvenliği açısından yüksek risk taşıdığı belirlendi. '

"KULLANIMA KAPATILMALI"

Denetimlerin detaylarına göre, kontrol edilen asansörlerin 3 bin 555'i "güvensiz" olarak nitelendirilerek kırmızı etiket aldı. Bu asansörlerin, gerekli teknik düzeltmeler yapılana kadar kullanıma kapatılması gerektiği vurgulandı. Öte yandan 894 asansörün sarı etiketle mühürlenme riski altında olduğu, 21 bin 130 asansörün ise bir sonraki kontrole kadar giderilmesi gereken eksiklikler nedeniyle mavi etiketle işaretlendiği bildirildi. Kontrollerden tam not alarak kusursuz ve güvenli bulunan asansör sayısı ise 2 bin 608 ile sınırlı kaldı.

A Tipi Akredite Muayene Kuruluşu olarak görev yapan MMO İzmir Şubesi, zorunlu periyodik kontrollerin başladığı günden bu yana asansör kazalarında ciddi bir düşüş yaşandığına dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçe belediyesi sınırları içerisinde yürütülen bu çalışmaların, vatandaşların konforlu ve güvenli ulaşımı için kritik bir role sahip olduğu ifade edildi. Oda yönetimi, teknik iyileşmelerde apartman yöneticilerinin ve vatandaşların gösterdiği duyarlılığın altını çizerek, periyodik kontrollerin aksatılmadan sürdürülmesinin önemini hatırlattı.