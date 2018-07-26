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İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında kaza: 6 işçi yaralandı

Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında meydana gelen kazada, 1'i ağır 6 işçi yaralandı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 14:40
İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında kaza: 6 işçi yaralandı

Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki demir-çelik fabrikasında dün gece meydana gelen olayda işçilerin kırılan elektrotları çıkarmak için ocak kapağının üzerine çıkarak, elektrotları vince bağladığı sırada patlama yaşandı.

Çevreye saçılan eriyik demir, vardiya amiriyle birlikte 6 çalışanı yaraladı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanele kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 14:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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