İzmirim kart sahipleri dikkat: O artık kullanılmayacak!

İzmir'de dijital İzmirim kart ile fiziksel kart yerine sanal kart sistemi resmen hayata geçirildi. Yolcular, fiziki kartlar için sağlanan tüm indirimlerden yararlanmaya devam edecekken İzmirim Kart mobil uygulaması ile otobüs saatlerini öğrenmek ve kolay ulaşım planları oluşturabilecek.

1 milyon 200 bin kişinin toplu ulaşım kartı İzmirim Kart ile yolculuk yaptığı kentte, sanal kart devri başladı. Buna göre İzmirim Kart, artık herkesin cep telefonuna sığabilecek. Metrodan otobüse; vapurdan tramvaya kadar sunulan toplu ulaşım hizmetlerine, artık telefonlara indirilecek İzmirim Kart mobil uygulaması ile erişilebilecek.

Yolcular, İzmirim Kart'ı cep telefonuna yükleme imkânına sahip olacak. QR kod ve NFC teknolojisiyle oluşturulan Dijital İzmirim Kart sadece ulaşımda değil, Doğal Yaşam Parkı'ndan BİSİM'e kadar pek çok başka noktada kullanılabilecek.

Ayrıca kart bakiyesi görülürken, sanal olarak bakiye yüklenebilecek. Öte yandan yolcular, fiziki kartlar için sağlanan tüm indirimlerden yararlanmaya devam edecek.