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İzmir’i en çok Almanlar ve İngilizler tercih etti

İzmir’i 2019 yılında en çok Almanya ve İngiltere’den gelen turistler tercih etti.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:13
İzmir’i en çok Almanlar ve İngilizler tercih etti

İzmir’i 2019 yılında en çok Almanya ve İngiltere’den gelen turistler tercih etti. 2019 Ocak-Haziran döneminde Almanya’dan 137 bin 647, İngiltere’den de 42 bin 35 kişi İzmir’e giriş yaptı.



İzmir’de 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde turizm hareketliliği yaşandı. Alman ve İngiliztere, İzmir’e giriş yapan ilk 10 ülke arasında üst sıralarda yer buldu. Almanya’dan 137 bin 647, İngiltere’den 42 bin 35, Hollanda’dan 29 bin 316, İran’dan 25 bin 865, Belçika’dan 15 bin 45, Polonya’dan 13 bin 812, Rusya’dan 13 bin 597, Fransa’dan 13 bin 582, Yunanistan’dan 10 bin 243, KKTTC’den 9 bin 776 ve Çin’den bin 702 kişi İzmir’e geldi. 2019 yılı haziran ayında toplam girişlerde yüzde 20,73 oranında artış yaşanırken, bunun yüzde 93,5’ini havayolu, yüzde 6,5’ini demiryolu girişleri oluşturdu.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:13
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