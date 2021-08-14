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Gündem İzmir'den kötü haber! Yangın başladı
Gündem

İzmir'den kötü haber! Yangın başladı

İzmir'in Çeşme ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına ekipler tarafından müdahale ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 09:04:00 -
İzmir'den kötü haber! Yangın başladı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği öğrenildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi Karareis yolu üzerindeki ormanlık alanda bugün saat 07.30 sıralarında yangın çıktı.

Yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi.

bunun üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile 3 helikopter sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtildi.

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