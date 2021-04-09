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Dünya İzmir'den demir alan gemiye operasyon! Fransızlar duyurdu
Dünya

İzmir'den demir alan gemiye operasyon! Fransızlar duyurdu

Fransa Silahlı Kuvvetler tarafından yapılan paylaşımda, İzmir'den demir alan ve Libya'ya giden bir gemiye operasyon düzenlendiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 16:09:00 - 2021-04-09 16:09:32
İzmir'den demir alan gemiye operasyon! Fransızlar duyurdu

Fransız ordu kaynakları tarafından paylaşılan bilgiye göre İrini Operasyonu çerçevesinde İzmir'den demir alan bir gemide arama yapıldı.

Fransa Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "İrini Operasyonu çerçevesinde Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek amacıyla İzmir'den demir almış Panama bandıralı kargo gemisinde arama yapıldığı" ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında da İstanbul'dan demir alan, Türk bandıralı ROSELINA-A isimli insani yardım malzemesi taşıdığı ifade edilen gemi, Libya açıklarında Alman Hamburg Fırkateyni personeli tarafından durdurulmuş, Alman askerleri gemide zorla arama yapmıştı.

İrini Harekatı

Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemesi için Avrupa Birliği ülkeleri tarafından Akdeniz'de başlatılan İrini Harekatı Türkiye tarafından kabul edilmiyor.

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