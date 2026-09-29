  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mahkemeden şok... Kılıçdaroğlu'na yakalama kararı çıkartılacak "Hakemler dosyası" soruşturmasında yeni gelişme! Hakemler derneğinin kayıtlarına el konuldu Almanya “borçlu” vatan! Özel fonların da etkisiyle 3 trilyon Euro’ya yaklaştı AK Partili Acar'dan Özgür Özel'e: Heyecanlanma Özgür efendi! Biz sizin gibi arkasında saf tutmayız! Yanlış yapana hesabını sorarız... Çelik: Partimizin ilkeleri net! Kim olursa olsun yanlış yapana hesabı sorulur! Trump yönetimine yargı freni! Fon planı askıya alındı Yeni Parti adını değiştirecek mi? AYM savunma için 1 ay süre verdi! Seçim ayarlı fon kumpası Hisselerin şişirildiği öne sürülüyor: Şirketin denetimini bu Atatürkçü yapmış En son konuşacak olan sizsiniz! Yavuz hırsızlar
Aktüel İzmir'den Aydın'a gelen takside yaklaşık 1 kilo metamfetamin bulundu, şoför tutuklandı
Aktüel

İzmir'den Aydın'a gelen takside yaklaşık 1 kilo metamfetamin bulundu, şoför tutuklandı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İzmir'den Aydın'a gelen takside yaklaşık 1 kilo metamfetamin bulundu, şoför tutuklandı

İzmir'den Aydın'a gelen takside yaklaşık 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Polisin gözaltına aldığı taksi şoförü E.İ., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İzmir'den Aydın'a gelen bir takside yapılan aramada yaklaşık 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan taksi şoförü E.İ., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında 28 Eylül akşamı İzmir'den Aydın'a gelen bir taksiyi takibe aldı. Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen taksiyi durdurdu. Araçta ve şoför E.İ.'nin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 kilogram metamfetamin bulundu.

Polis, E.İ.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.İ., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23