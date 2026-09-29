İzmir'den Aydın'a gelen takside yaklaşık 1 kilo metamfetamin bulundu, şoför tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir'den Aydın'a gelen takside yaklaşık 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Polisin gözaltına aldığı taksi şoförü E.İ., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
İzmir'den Aydın'a gelen bir takside yapılan aramada yaklaşık 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan taksi şoförü E.İ., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında 28 Eylül akşamı İzmir'den Aydın'a gelen bir taksiyi takibe aldı. Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen taksiyi durdurdu. Araçta ve şoför E.İ.'nin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 kilogram metamfetamin bulundu.
Polis, E.İ.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.İ., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.