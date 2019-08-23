İzmir’deki yangından sonra tekrar gündeme geldi... THK’nın içler acısı durumunu 20 yıl önce duyurmuştuk!

yeniakit.com.tr İzmir’de yaşanan yangın faciasının ardından, Türk Hava Kurumu’nun (THK) yangın uçaklarıyla ilgili tartışmalar alevlendi. “Hükümet THK ile çalışmamak için yangın söndürme çalışmalarında uçak kullanmadı” imasında bulunan muhaliflere, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli cevap vererek, “El atından 20 uçakları olduğunu söylüyorlar. Hani nerede? Apronda 6 uçak gözüküyor. 3'ünün motoru yok.” diyerek THK’nın uçaklarını neden kullanılmadığını söylemişti.

Yaşananların ardından THK’nın yıllardır nasıl CHP’nin kurumu haline geldiği ve Müslümanları sömürerek paraları eğlencelerde yediği tekrar gündeme geldi. Gazeteniz Akit, bundan 22 yıl önce, 23 Eylül 1997 tarihinde, THK’nın havada nasıl döküldüğünü, paraları içkili-dansözlü ortamlarda yediklerini, THK’nın ecnebilerinin İstiklal Marşı’na nasıl saygısızlık yaptıklarını ortaya koymuştu.

Aynı zamanda Akit’in 1999 senesinde yayınladığı belgelerde de, THK’nın yolsuzluklarını açığa çıkarmıştı. Söz konusu haber, “Devletin denetçileri tarafından ortaya konulan, ancak 65 milyondan gizlenen raporu Akit ele geçirdi... Raporda THK; talan, vurgun ve yolsuzlukların diğer adı olarak gösteriliyor” spotuyla yayınlanmıştı.

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’un sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun gündeme dair yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde; İzmir’deki yangın, yangın söndürme faaliyetleri, Bakan Pakdemirli’nin açıklamaları, THK’nın gayri ciddi tutumu ve Akit’in söz konusu haberleri konuşuldu.

Programın ilgili bölümü şu şekilde: