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İzmir'deki yangında hasar tespit çalışmalarına başlandı

3 ilçede etkisini gösteren ve 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alınan yangının ardından hasar tespit çalışmaları başladı- Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey:- "Devletimiz, Bakanlığımız vatandaşımızın ne kaybı varsa bunun telafisi için hemen çalışmalara başladı. Bütün ekipler ile sahada gerekli çalışmalar yürütülüyor"- İzmir Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan:- "(Hasar gören tarım arazileri) Bunları tespit ettikten sonra Bakanlığımıza rapor edeceğiz. Hem Bakanlığımız hem de Cumhurbaşkanlığı Afet birimi tarafından bunlar tanzim edilecek"

23 Ağustos 2019 Cuma 12:46
İzmir'deki yangında hasar tespit çalışmalarına başlandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar ve Menderes ilçelerine sıçradıktan 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alınan yangının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin hasar tespit çalışmaları başladı.

Yangın bölgesinde ekiplerin soğutma faaliyetleri devam ederken zarar gören tarım arazilerinin tespiti için de çalışmalar bugün itibarıyla başladı. İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tarım Sigortaları (TARSİM) ekipleri, hasar tespit çalışmaları kapsamında yangın yerinin yakınlarındaki mahallelerde inceleme yürütüyor.

Yangında genelde zeytinlik ve üzüm bağlarının zarar gördüğü belirtildi.

- "Ne kadar alanın yandığına değil kurtulduğuna odaklanalım"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, gazetecilere yaptığı açıklamada, soğutma çalışmalarının son hızla devam ettiğini belirterek bu çalışmaların ardından yanmış ağaçları sahadan çıkaracaklarını, sonrasında da hız kesmeden bölgeyi ağaçlandırmaya hazır hale getireceklerini söyledi.

Bugün itibarıyla hasar tespit çalışmalarının başladığına işaret eden Karacabey, "Devletimiz, Bakanlığımız vatandaşımızın ne kaybı varsa bunun telafisi için hemen çalışmalara başladı. Bütün ekipler sahada gerekli çalışmaları yürütüyor." dedi.

Karacabey, kamuoyunda tartışılan yangın alanıyla ilgili ise şunları kaydetti:

"Çok şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın çok hızlı ilerledi. Arada yanmamış alanlar bırakarak da ilerledi. Yaklaşık 1 kilometre mesafelere ateşlerin sıçrayıp yangınların başladığı anlar da oldu. Yanan alan 500 hektardan az da fazla da çıkabilir diye açıklama yapmıştık. Biz şu an tespit çalışmalarına başladık. Önemli olan bu yangının bu mesafede tutulmasıdır. Burada 5 köyümüz yanıp kül olmaktan kurtarıldı dememiz lazım. Bu kadar alan yandığından 100 bin hektarlık blok ormanlık alanlar kurtarıldı dememiz lazım."

- "Kapı kapı dolaşacağız"

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan ise Menderes'te 4, Seferihisar'da da 2 mahallede hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Zarar gören alanların zeytin ve üzüm bağları olduğunu belirten Bakan, "Bu zarar gören alanlarla ilgili tek tek, kapı kapı dolaşıp hasar tespit çalışmaları yürüyor. Bunları tespit ettikten sonra Bakanlığımıza rapor edeceğiz. Hem Bakanlığımız hem de Cumhurbaşkanlığı Afet Birimi tarafından bunlar tanzim edilecek. Hafta sonu mefhumu olmadan çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

- Vatandaşlardan Orman Genel Müdürlüğüne teşekkür

Eski Orhanlı köyü sakinlerinden İbrahim Gökçek ise yangının 10 katlı binanın yüksekliğine kadar ulaştığını söyledi.

Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin çok özverili çalıştığını ifade eden Gökçek, "Bu yangına kimse giremezdi, söndüremezdi. Allah bin kere razı olsun buradan aşağı yangını bırakmadılar. Orman Genel Müdürlüğünü eleştirenler o gün gelselerdi de yangını onlar söndürseydi. Onlar olmasıydı mezarlığımız, evlerimiz yanardı." dedi.

Köyün kadınları da Orman Genel Müdürü Karacabey'e yerinde ve zamanında müdahale için teşekkürlerini iletti.



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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:46
  1. Hasar
  2. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey
  3. Tarım ve Orman
  4. tespit
  5. Yangın

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