  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir'deki yanan otomobilden yaralı olarak çıkan kadın hastanede hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:31:51 -
İzmir'deki yanan otomobilden yaralı olarak çıkan kadın hastanede hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'de bariyerlere çarparak alev alan otomobilden oğlu ile yaralı olarak çıkan Özden Karamuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir-Çeşme Otoyolu'ndaki kazada vücudunda yanıklar oluşan Özden Karamuk, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nin ardından sevk edildiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Karamuk'un cenazesinin, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Karamuk'un oğlu Kayra Karamuk'un ise Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

- Kaza

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda İzmir yönüne giden 35 AH 256 plakalı otomobil, 14 Haziran'da Alaçatı gişeleri yakınında bariyerlere çarparak alev almış, kazada İbrahim Örsçelik ve kızı İlayda Örsçelik hayatını kaybetmişti.

Araçtan çıkmayı başaran Özden Karamuk ile küçük yaştaki oğlu Kayra Karamuk ise hastaneye kaldırılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı