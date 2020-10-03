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Aktüel İzmir'deki uyuşturucu hap operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Aktüel

İzmir'deki uyuşturucu hap operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 09:27:31 -
İzmir'deki uyuşturucu hap operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu niteliğindeki hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aldığı istihbarat doğrultusunda Asarlık Mahallesi'nde bir evi izlemeye aldı.

Fiziki ve teknik takip sonucunda yapılan operasyonda evin havalandırma boşluğuna atılmış üç torba içinde toplam 2 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.S (25) ve B.S. (19) sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ş.S. (55) adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İlçede son bir ayda düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu üretme, satma ve kabul etmek suçlarından 24 kişinin yakalandığı belirtildi.

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