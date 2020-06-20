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Aktüel

İzmir'deki silahla yaralamaya ilişkin iki zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 21:19:41 -
İzmir'deki silahla yaralamaya ilişkin iki zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesindeki silahla yaralamaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık bir ay önce Ulukent Mahallesi'nde A.P'nin silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki kameraların kayıtlarını inceleyen ekipler, K.C, M.K. ve S.S'yi gözaltına aldı. Zanlılardan kurusıkı tabanca ve iki şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, M.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





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