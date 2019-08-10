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İzmir'deki protokol üyeleri trafik denetimine katıldı

Vali Yardımcısı, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü, İzmir-Manisa kara yolundaki uygulama noktalarında sürücülere uyarılarda bulundu

10 Ağustos 2019 Cumartesi 21:29
İzmir'deki protokol üyeleri trafik denetimine katıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunlaşan kara yollarında trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla kent protokolünün de katılımıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, İzmir-Manisa kara yolu Karaçam mevkisindeki uygulama noktasındaki denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Emniyet kemeri kontrolü de yapan ekipler, sürücülere araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Uygulamaya katılan İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da sürücü ve yolcularla görüşerek, trafik kurallarının önemini anlattı.

Protokol üyeleri ayrıca, çocuklara da kırmızı düdük ve çeşitli hediyeler verdi. Bazı vatandaşların da yetkililere şeker ikram ettiği görüldü.

Memük, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının kazaları en aza indirmek olduğunu belirterek, "Trafik denetlemesi yapıp vatandaşlarımızı uyardık. İçişleri Bakanlığımızın 'Kemerin Ses Getirsin' sloganı ile vatandaşlarımızı bilgilendirip, hayırlı yolculuklar diliyoruz." dedi.

Aşkın da bu yıl İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye çapında çok yoğun tedbirler alındığını aktararak, şu ana kadar büyük bir kazanın yaşanmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Vatandaşların trafik kurallarına uymalarını isteyen Hüseyin Aşkın, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar hem emniyet teşkilatı hem de jandarmamız üstün bir görev anlayışıyla yollarda. Bu da sonuç verdi. İnşallah bayramın sonuna kadar hem güzel İzmir'imizde hem de Türkiye'nin her yerinde önemli kazaların olmadığı bir bayram görürüz. İnşallah kazasız belasız bir bayram geçiririz.

Fazla miktarda yerli turist İzmir'e geliyor. Geliş yoğunluğu bugün itibarıyla biraz azaldı ama biz bayramın 2'nci gününden itibaren başlayacak dönüş trafiği için 5,5 kilometrede bir planlamamızı yaptık. İzmir'de 100'ün üzerinde polis ekibi, 120 de jandarma trafik timi görev yapıyor."

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 21:29
  1. İzmir
  2. Kurban Bayramı
  3. trafik denetimi

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