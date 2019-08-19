İzmir'deki orman yangını Söndürme çalışmaları sürüyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinden Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Karabağlar ilçesi Tirazlı mevkisinde dün saat 13.00 sıralarında çıkan ve rüzgarın etkisiyle Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçrayan yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 500 hektarın zarar gördüğü yangına 13 helikopter ile çeşitli bölgelerden arazözler, itfaiye ekipleri ve orman işçileri müdahale ediyor. Yaklaşık bir gündür devam eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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