0553 313 94 23

İzmir’deki oda, borsa ve birliklerden orman yangını sonrası büyük kampanya

İzmir’in farklı noktalarında meydana gelen ve yüzlerce hektar alanı yok eden orman yangınları için İzmir’deki oda, borsa ve birlikler birlikte harekete geçti.

20 Ağustos 2019 Salı 14:51
İzmir’deki oda, borsa ve birliklerden orman yangını sonrası büyük kampanya

İzmir’in farklı noktalarında meydana gelen ve yüzlerce hektar alanı yok eden orman yangınları için İzmir’deki oda, borsa ve birlikler birlikte harekete geçti. İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) "Doğaya Destek Ol" sloganıyla fidan kampanyası başlattı.


Karabağlar ilçesinde başlayan, Menderes ve Seferihisar ilçesine sıçrayan orman yangını, tüm çabalara rağmen 3 gündür kontrol altına alınamadı. Hafta sonundan itibaren devam eden yangın, yaklaşık 500 hektar ormanlık alana zarar verdi. Kaybedilen yeşil alanın yeniden kente kazandırılması ve yeni orman alanlarının oluşturulması amacıyla harekete geçen İzmir’deki oda, borsa ve birlikler, fidan dikme kampanyası başlattı. İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) "Doğaya Destek Ol" sloganıyla başlatılan kampanyada, yangında zarar gören canlıların tedavisi için de gereken desteği sağlama kararı aldı.



Sadece fidan dikme değil, canlılarda tedavi edilecek


İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İMEAK DTO İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"İzmir’de, meydana gelen yangınlar, hepimizin yüreğini yaktı. Gördük ki, yangın konusunda tüm hemşehrilerimizin özellikle sıcak yaz günlerinde çok daha dikkatli olması, yetkililere bilgi verme noktasında geç kalmaması gerekiyor. Büyük üzüntü duyduğumuz yangın felaketine karşı ortak harekete geçerek fidan dikme kampanyası başlatma kararı aldık. Ayrıca yangında sadece ağaçlar değil, ormanda yaşayan canlılar da büyük ölçüde zarar gördü. Yangında yaralanan hayvanların tedavisi için de İzmir Veteriner Hekimleri Odasının başlattığı kampanyaya da her türlü desteğe ve katkıya hazırız. İnanıyoruz ki, İzmir’deki tüm kurumlar ve vatandaşlarımız, ağaçlandırma konusunda gereken desteği sağlayacak. El birliğiyle hareket ederek, yanan ormanlık alanların telafisini en kısa sürede yapacağız. Doğayı korumak amacıyla öncülük ettiğimiz kampanyanın büyümesi için her türlü iş birliğine açığız. Ayrıca, yangının söndürülmesi için günlerdir aralıksız mücadele eden Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve tüm ekiplere de ayrıca teşekkür ederiz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 14:51
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyaca ünlü yatırımcıdan altın tavsiyesi: Fiyatına bakmadan alın
    1. Dünyaca ünlü yatırımcıdan altın..
    2. Başkan Yılmaz, birlik çağrısı yaptı
    3. Konak’ta ilaçlar çöpe değil, imhaya..
    4. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    5. Kahramanmaraş'ta trafik kazası
    6. TİKA gönüllüleri Filipinler'de
    7. Utançtan yüzlerini gizlediler! Pes..
    8. Merkezefendililer ‘Kocatepe’ye Büyük..
    9. Takla atan araç şarampole devrildi: 4..
    10. Sezai Temelli’den kışkırtıcı..
    11. Erdoğan talimatı verdi! Eminönü esnafı..
    12. Futsal A Milli Takımı Yalova’da kampa..
    13. Muş Belediyesinden ilaçlama çalışması
    14. Çağın kabus gibi hastalığı: Panik atak
    15. Hazine 2,9 milyar lira borçlandı
    16. İhracat odaklı inovasyon ekosistemi..
    17. Bindiği taksinin şoförüne bıçak çekti,..
    18. Çay ocağına uyuşturucu baskını
    19. Fenerbahçe Kulübünden yaralanan..
    20. İzmir’deki oda, borsa ve birliklerden..
    21. İdlib'de 26 Nisan'dan bu yana 843..
    22. Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım..
    23. Uzamayan bamya tarifi ve püf noktaları
    24. Yavuzeli’nde Ağustos ayında yağmur..
    25. Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları
    26. Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik,..
    27. Muhammed Akif Aydın kimdir? Muhammed..
    28. Uşak Üniversitesi’ne 6 bin 180 yeni..
    29. UMED’den İBB’ye sert tepki!
    30. Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal’dan..
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz