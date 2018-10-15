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İzmir'deki göçmen faciasıyla ilgili 5 kişi gözaltında! Gözaltına alınanların 2'si Suriyeli

İzmir'de 22 kişinin öldüğü kamyon faciasında son dakika gelişmesi. Biri şoför 3 kişi gözaltında. Gözaltına alınanlardan 2'sinin Suriyeli olduğu bildirildi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 11:55
İzmir'deki göçmen faciasıyla ilgili 5 kişi gözaltında! Gözaltına alınanların 2'si Suriyeli

İzmir'de Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyonun, dün sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçması sonucu Suriye ve Irak uyruklu 22 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili 1'i şoför, 2'si Suriyeli 5 kişi gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 11:55
  1. İzmir
  2. Göçmen faciası
  3. gözaltı kararı

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