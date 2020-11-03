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Gündem İzmir'deki depremden 58 saat sonra kurtarılan İdil, koronavirüse yakalandı
Gündem

İzmir'deki depremden 58 saat sonra kurtarılan İdil, koronavirüse yakalandı

İzmir'de depreminde enkaz altından 58 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'de yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 16:17:00 -
İzmir'deki depremden 58 saat sonra kurtarılan İdil, koronavirüse yakalandı

İzmir'de geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden 58 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven "İdil kızımızın durumu iyi. Kendisi Kovid pozitif, tedavisini görüyor" dedi.

İdil'in annesinin testinin de pozitif olduğu söyleyen Güven, koronavirüsü nerede kaptıklarının ise bilinmediğini dile getirdi.

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