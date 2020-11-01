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Aktüel İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor
Aktüel

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-01 17:07:23 -
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

İZMİR (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden Asiye, Kenan ve Uğur Öztürk'ün cenazesine katıldı.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında 30 Ekim saat 14.51'de meydana gelen depremde Emrah Apatrmanı'nın enkazında kalarak yaşamını yitiren Asiye (70), Kenan (74) ile oğulları Uğur Öztürk'ün (51) cenaze namazı, Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığı'nda kılındı.

Cenazeye, Öztürk ailesinin yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı.

Aileye başsalığı dileyen Bakan Gül, depremde yaşamını kaybederek Hacılarkırı Mezarlığı'na defnedilenlerin mezarları başında dua okudu.

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