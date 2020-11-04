İzmir'deki depremde hangi binada kaç kişi hayatını kaybetti?

İzmir'de yaşanan büyük deprem Bayraklı ilçesindeki 9 binada can kayıplarına neden oldu. Depremde 37 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin sağ çıktığı Rıza Bey Apartmanı'nın yapı kullanma tarihinin 19 Ocak 1997 olduğu, deprem öncesi binada 32 daire ve 5 iş yerinin bulunduğu belirtildi. Bu binanın müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alındı. Apartmanda 45 daire ile 2 iş yerinin bulunduğu, yapı kullanma tarihinin 4 Ekim 2006 olduğu kaydedildi. Depremde iki kişi de Seferihisar ilçesinde yaşamını yitirmişti.

Deprem acısının yaşandığı diğer bir bina olan Doğanlar Apartmanı'nda 14 kişi hayatını kaybederken 15 kişi binadan çıktı ya da kurtarıldı. Yapı kullanma tarihi 8 Mart 1993 olan, 42 daire ve 8 iş yeri bulunan binanın müteahhidi Ç.D. gözaltına alındı.

Aynı mahalledeki iki bloktan oluşan Emrah Sitesi'nde ise 30 kişi yaşamını yitirdi, kurtulan depremzede sayısı ise 25 oldu. Yapı kullanma tarihi 31 Aralık 1992 olarak kayıtlara geçen sitede 28 daire ve 6 iş yeri vardı. Binanın müteahhidi M.B.U'nun yakalanması için çalışma başlatıldı. Fenni mesul T.A. ise gözaltına alındı.

Manavkuyu Mahallesi'ndeki Yağcıoğlu Apartmanında da 11 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi kurtuldu. Binanın müteahhidi Ş.A. ile fenni mesulü O.A. gözaltına alındı. Binada 14 daire ve 4 iş yeri bulunuyordu.

Manavkuyu Mahallesi'ndeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nda ise 9 kişi yaşamını yitirdi. 13 kişinin kendi imkanlarıyla ya da ekiplerin desteğiyle kurtulduğu binanın müteahhidi M.Y, binadaki marketin mal sahibi R.Y. ve binanın fenni mesulü N.B. gözaltına alındı.

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin 112'si 9 binanın enkazından çıkarıldı.

Adalet Mahallesi'ndeki dört bloklu Barış Sitesinde 3 blok, depremde yıkıldı, 11 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi sağ çıktı. Binada 21 daire ve 1 iş yeri bulunduğu, müteahhidinin hayatını kaybettiği, fenni mesulü E.İ'nin gözaltına alındığı, sitenin yapı kullanma tarihinin ise 2 Mart 2000 olduğu bildirildi.