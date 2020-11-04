İzmir'deki depremde enkaz altındakilerle 122 çalışanlarının konuşmaları

İzmir'deki depremde enkaz altında kalan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediği görüşmelerin kayıtları izleyenlerin tüylerini ürpertti.

Ses kayıtlarından bazılarındaki diyaloglar şöyle:

"- Alo, Acil Çağrı Merkezi.

Biz göçük altında kaldık.

Tamam, sakin ol. Ben şimdi seni itfaiyeyle görüştüreceğim, sakın kapatma telefonunu, hatta bekle.

Burası 249/2 Sokak numara 8 Özkanlar Egemen Apartmanı.

Tamam, sakin ol lütfen. Kaç kişisiniz orada?

Annemle beraber 2. Aşağıda da kardeşim var. Bacağımı hissetmiyorum.

İtfaiye buyrun efendim. Siz bizi aramışsınız, ekipleri yönlendirdim. Durumunuz nedir?

20 dakikadır ayaklarımı hissetmiyorum.

Ekiplerim gelmek üzere. Şu an depremden dolayı birçok ev yıkıldı. Ulaşmaya çalışıyorlar.

Lütfen buraya ekipleriniz çabucak gelsin. Dayanamıyoruz lütfen.

Tamam efendim."

"- Çağrı Merkezi itfaiye buyrun.

Lütfen Adalet Mahallesi Cumhuriyet Sitesi. 3 tane bebeğim var, hepimiz göçük altındayız.

Hemen ekip yönlendireceğiz hanımefendi. Hangi sokak orası?

1593/4 Sokak. Cumhuriyet Sitesi. Ne olursunuz acele edin 1, 3, 4 ve 6 yaşlarında 4 bebeğim var. Salon tarafındayız.

İhbarınızı aldık, sakin olun. Ekipler geliyor. Bebeklerinizin size ihtiyacı var. Bebeklerinizin sağlık durumu nasıl?

Şu an konuşuyoruz, iyiler. Hiçbir şekilde hareket edemiyoruz.

Tamam. Sakin olun. Ekibim çok yakın, varmak üzere. Sizi kurtaracaklar.

Haber vermemi istediğiniz bir yakınınız var mı?

Evet, eşim.

Cep numarasını verme şansınız varsa ben bildireyim buradan.

0 505 016 .. .. Ertan.

Bir kişiye daha haber verir misiniz kızı bende?

Tamam söyleyin.

0 549 600 .. .. Şenay hanım.

Tamam, ben bildiriyorum. Geçmiş olsun."

"- Alo. 112'den arıyorum. Siz göçük altında mısınız?

Senin yanında 2 kişi daha mı var, 3 kişi misiniz?

Tamam. Onlar konuşabiliyorlar mı?

Tamam, yakınsınız. Ne taraftasınız siz?

Bayraklı Ziraat Bankası yanı.

Tamam. Ziraat Bankası tarafında mısınız?

Tamam. Ekipler orada, ben bilgi vereceğim şimdi."

"- Çağrı Merkezi itfaiye buyrun.

Evde kaldım. Kapının önüne portmanto devrildi, kapım açılmıyor, evde mahsur kaldım. Çocuğum da var, dışarı çıkamıyorum.

Hanımefendi, şu anda böyle baya vaka var. Binanızda çökme var mı?

Bilmiyorum, her yer yıkıldı. Binanın içi çok kötü diyorlar.

Hanımefendi adres neresi?

288/7 Sokak numara 3. Zeki Müren Parkının tam karşısı. Kapım kilitlendi çıkamıyoruz. Ne olur kurtarın.

Kaçıncı kattasınız siz?

3 kattayım.

Tamam hanımefendi."