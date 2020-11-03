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Aktüel İzmir'deki depremde can kaybı 107'ye yükseldi
Aktüel

İzmir'deki depremde can kaybı 107'ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 14:33:40 -
İzmir'deki depremde can kaybı 107'ye yükseldi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 107'ye yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam bin 528 artçı sarsıntı tespit edildi.

Depremde 107 kişi hayatını kaybetti, bin 27 kişi yaralandı, yaralılardan 883'ü taburcu edildi, 144 kişinin tedavisi devam ediyor.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 13'ünde çalışmalar tamamlandı, 4 binada ise çalışmalar sürdürülüyor.


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