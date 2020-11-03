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Aktüel İzmir'deki depremde can kaybı 105 oldu
Aktüel

İzmir'deki depremde can kaybı 105 oldu

Yaralanan 1027 kişiden 883'ü taburcu edildi, 144'ünün tedavisi devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:43:00 -
İzmir'deki depremde can kaybı 105 oldu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 105'e yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 12.00 itibarıyla, İzmir açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 44'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1508 artçı sarsıntı kaydedildi.

Depremde 105 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 1027 kişiden 883'ü taburcu edildi, 144 kişinin tedavisi devam ediyor.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada sürüyor.





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