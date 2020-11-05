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Gündem İzmir'deki deprem sırasında bina beşik gibi sallanırken o etrafı seyretti
Gündem

İzmir'deki deprem sırasında bina beşik gibi sallanırken o etrafı seyretti

İzmir’i sallayan 6.6 şiddetindeki deprem sırasında Konak ilçesinde avukatlık yapan Atılay Özün’ün sergilediği soğukkanlılık güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 14:27:00 -

İzmir’de Seferihisar açıklarında meydana gelen, 114 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 şiddetindeki  depreme, Alsancak semtinde avukatlık yapan Atılay Özün çalışırken yakalandı.

Güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde, Özün’ün soğukkanlığı dikkat çekti. Görüntülerde deprem sebebiyle nedeniyle eşyalar devrilmesine rağmen Özün’ün telefon konuşmasına devam ettiği deprem sona erdikten sonra devrilen su sebilini kaldırdığı görülüyor.

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