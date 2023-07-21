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Yerel İzmir’deki dayı cinayetinde ölü sayısı 2’ye yükseldi
Yerel

İzmir’deki dayı cinayetinde ölü sayısı 2’ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2023-07-21 08:43:00 -
İzmir’deki dayı cinayetinde ölü sayısı 2’ye yükseldi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yeğenleri tarafından tabancayla vurulan dayılardan ikincisi de hayatını kaybetti. Firari cinayet zanlısını yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yeğenleri tarafından tabancayla vurulan dayılardan ikincisi de hayatını kaybetti. Firari cinayet zanlısını yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.M.K.(35), aralarında anlaşmazlık bulunan dayıları Basri Korucu (52) ve Cihan Korucu’nun (49) yanına gitti. Burada başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.M.K., yanında getirdiği tabanca ile dayılarına ateş açtı. Vücuduna mermiler isabet eden Basri Korucu ve Cihan Korucu kanlar içerisinde yere düşerken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan iki kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ölü sayısı 2’ye yükseldi
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Basri Korucu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Korucu'nun cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Yaralı durumumdaki Cihan Korucu da bugün tedavi gördüğü hastanede hayata tutunamadı. Korucu’nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli her yerde aranıyor
Öte yandan, dayılarını tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçtığı belirlenen cinayet şüphelisi B.M.K.'yı yakalamak için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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