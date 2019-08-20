0553 313 94 23

İzmir’deki büyük orman yangınına teknolojik müdahale

İzmir’de devam eden orman yangınında teknolojiden de yararlanıldı.

20 Ağustos 2019 Salı 15:27
İzmir’deki büyük orman yangınına teknolojik müdahale

İzmir’de devam eden orman yangınında teknolojiden de yararlanıldı. Kızılötesi ışınlarla helikoptere gelen sinyaller, karada çalışan ekiplere gönderilerek alevlere daha kısa sürede ulaşılması sağlandı. Öte yandan, ormanları yakanları tespit etmek için ormanların çeşitli yerlerine ‘Fotokapan’ yerleştirdiği belirtildi.


İzmir’in Karabağlar ilçesinde, geçtiğimiz pazar günü çıkan ve henüz tam anlamıyla kontrol altına alınamayan yangının söndürülmesi için ekipler çalışmaya devam ediyor.


Hem havadan hem de karadan alevler söndürülmeye çalışılırken, orman yangınında teknolojiye de başvuruldu. Gece uçuşu yapan helikopterlere takılan gece görüş sistemleriyle kızılötesiyle alınan veriler, karada çalışan ekiplere aktarıldı ve alevlere müdahale edildi. Bu teknolojiyle birlikte ekiplerin alevlere ulaşması da kolaylaştırıldı.



‘Fotokapan’ ile ormanı yakanlar bulunacak


Gece görüş sisteminin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğünün de ormanları yakanları tespit etmek için ormanların çeşitli yerlerine ‘Fotokapan’ yerleştirdiği belirtildi. Işığa ve sese duyarlı olarak çalışan sistemin fotoğrafları çekip merkeze gönderdiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 800 kamera sisteminin olduğu, bunların 254’ünün ise İzmir’de bulunduğu açıklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:27
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsmi yeni partiyle anılıyordu! Eski bakandan tepki çeken paylaşım
    1. İsmi yeni partiyle anılıyordu! Eski..
    2. Bursalılar İncir Festivali’nde..
    3. Bakan Varank’tan Eminönü esnafına müjde
    4. 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası..
    5. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Esas mesele..
    6. Bölge Birlik Başkanı Ertan Taşlı,..
    7. Cezaevinden kaçtı ama polisten kaçamadı
    8. Burun estetiğinde bu detay önemli
    9. Dündar’dan Türk dünyasına birlik mesajı
    10. ABD’ye gözdağı! ‘Korkunç olacak’
    11. Olur’da 700 bin liralık semt..
    12. Dakika bir, gol bir! Süper Lig..
    13. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Maalesef bu..
    14. Asgari ücret 2020’de ne kadar olacak?..
    15. 90'lık ninelere doğum günü sürprizi
    16. Bolu’da obezite, kanser düşmanı mor..
    17. Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için..
    18. Motosikletin heybesinde tehlikeli..
    19. Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya:..
    20. Osmangazi’ye modern bir pazar yeri daha
    21. Gazetecilerin tatil sorusuna böyle..
    22. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu:1..
    23. Samsun konut satışları
    24. Brezilya'da silahlı bir kişi otobüs..
    25. Sanat sokağı ilgi odağı oldu
    26. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    27. Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk..
    28. Dinar Galericiler Sitesi projesi için..
    29. Dinar’ın projesi Zafer Kalkınma..
    30. TCMB döviz kurları
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz