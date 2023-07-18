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Yerel İzmir'de zeytinlikte çıkan yangına havadan ve karadan müdahale
Yerel

İzmir'de zeytinlikte çıkan yangına havadan ve karadan müdahale

Yeniakit Publisher
2023-07-18 14:34:00 -
İzmir'de zeytinlikte çıkan yangına havadan ve karadan müdahale

İzmir'in Tire ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Büyükkale köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda başladı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan, çok sayıda itfaiye ve orman ekibi müdahale ediyor. Alevleri kontrol altına almak için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 3 helikopter ve 11 arazözle çalışma sürdürüyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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