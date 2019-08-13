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İzmir'de zeytinlik alanda yangın

Bayındır ilçesinde zeytinlik ve bahçelerin bulunduğu alanda çıkan yangına, 3 helikopterle müdahale ediliyor

13 Ağustos 2019 Salı 15:54
İzmir'de zeytinlik alanda yangın

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik ve bahçelerin bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgeye göre, Bayındır ilçesi Balcılar Mahallesi'ndeki zeytinlik ve bahçelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı, 3 helikopter ve 10 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 15:54
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