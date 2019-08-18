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İzmir’de zehirlenen 7 köpek telef oldu

İzmir’in Aliağa ilçesinde zehirlenen 7 köpek telef oldu.

18 Ağustos 2019 Pazar 16:52
İzmir’de zehirlenen 7 köpek telef oldu

İzmir’in Aliağa ilçesinde zehirlenen 7 köpek telef oldu.


Güzelhisar Mahallesi Çandarlı–İzmir otoyolu mevkiinde çok sayıda köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlendi. 7 köpek telef olurken, 55 yaşındaki Mahmut Sönmez ve arkadaşları can çekişen bir köpeği müdahale ederek yaşama döndürdü.


Olaya tepki gösteren Mahmut Sönmez, ”Nasıl bir vicdandır ya da ruh halidir anlayamadık" dedi. Otoyol yapımında bulunan bir firmanın şantiyesinde çalışan Sönmez, “Bayram izinden döndüğümüzde şantiyenin etrafında ölü köpekler bulduk. Bir köpeği arabaların arasında titrerken çocuklar bulmuş. Gittiğimizde hayvanın zehirlenmiş olduğunu fark ettik. Sonra arkadaşlarla ilk müdahaleyi yapıp acilen veterinere götürdük. Şu an iyi ama hamile olduğu için yavrular zarar görmüş mü bilmiyoruz. Yavruların durumunu öğrenmek için şimdilik bekliyoruz. Bu olaydan bir gün sonra yine zehirlenmiş bir köpek daha bulduk. Ona da aynı şekilde müdahalede bulunduk. O da kurtuldu ama 7-8 köpek öldü. Bunlar sadece bizim bildiklerimiz. Kurban Bayramı gibi mübarek günde hangi vicdansızlar gelip bu hayvanlara zehirli et vermek için zaman ve para harcadı?" dedi.


Şantiyede çalışan Yusuf Zafer ise, “Söylenecek fazla bir şey yok. Hangi insan, hangi zihniyet, hangi düşünceyle bir şantiyenin içerisindeki hayvanları gelip zehirler? Mantığı anlamak çok zor. Bunlar Allah’ın sessiz, masum ve zavallı kulları. Bir parça artan ekmeğe muhtaçlar. Hayvanları zehirleyerek, onları öldürerek bir yere varamayız. Onlarla ortak yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor” diye konuştu.


Aliağa ilçesinde hayvanseverler konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirttiler.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 16:52
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