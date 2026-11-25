İzmir'de zehir tacirlerine nefes kesen baskın! Şofbenin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı!
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İzmir'in Çiğli ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 2 bin 177 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zehir tacirinin, uyuşturucu hapların bir kısmını şofbenin içine gizlediği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
POLİS TAKİBE ALDI, ŞOFBENDEKİ ZULA ORTAYA ÇIKTI
Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında E.C.K. isimli şüpheliyi fiziki takibe aldı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, polis ekiplerinin dikkati sayesinde uyuşturucu hapların bir kısmının şofbenin içine saklandığı tespit edildi.
42 KUTU UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Ev ve şofben içinde gerçekleştirilen detaylı aramalar sonucunda, toplam 2 bin 177 adet uyuşturucu hap olmak üzere 42 kutu ele geçirildi. Operasyonla zehir sevkiyatına darbe vurulurken, gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.