CHERY, batarya ve araç güvenliğini sınamak için Romanya’da sıra dışı bir test gerçekleştirdi. Otomotiv güvenliğini marka stratejisinin temel unsurlarından biri olarak konumlandıran CHERY, uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini ekledi. Markanın Romanya’da düzenlediği “Black Sea Safety Challenge” (Karadeniz Güvenlik Mücadelesi), bu yıl 24’üncüsü gerçekleştirilen Romanian PR Award’da “Etkinlik ve Deneyimsel Pazarlama” kategorisinde ödül kazandı. Avrupa’nın 16 ülkesinden 150’den fazla basın mensubu ve influencer’ın katıldığı organizasyonda CHERY, TIGGO 9 CSH modelini zorlu güvenlik testlerinden geçirerek batarya ve araç güvenliği konusundaki mühendislik çalışmalarını katılımcılarla buluşturdu. “Safety. For Family” (Aileler İçin Güvenlik) yaklaşımını ürün geliştirme süreçlerinden müşteri deneyimine kadar taşıyan marka, Çin’in Wuhu kentinde düzenlenen 2026 CHERY Global Satış Forumu’nda da 40 ülkeden satış profesyonelini bir araya getirdi. Güvenlik teknolojilerini uygulamalı deneyimlerle tanıtan CHERY, yapay zekâ destekli çözümlerle müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticileri arasında yer alan CHERY, güvenlik alanındaki çalışmalarını uluslararası platformlarda elde ettiği başarılarla desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda,markanın 22-23 Eylül tarihlerinde Romanya’nın Köstence kentinde gerçekleştirdiği “Black Sea Safety Challenge” etkinliği, bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Romanian PR Award’da ödül kazandı. 18 Kasım’da Bükreş’te açıklanan sonuçlara göre CHERY, “Etkinlik ve Deneyimsel Pazarlama” kategorisinde ödülün sahibi olurken “Marka İletişimi – Mevcut Ürün ve Hizmetler” kategorisinde de finalist olarak gösterildi. Otomotiv güvenliğini gerçek testler ve katılımcıların doğrudan deneyimi üzerinden aktaran proje, markanın güvenlik odaklı iletişim yaklaşımının uluslararası alanda karşılık bulmasını sağladı. 2003 yılından bu yana düzenlenen Romanian PR Award’a bu yıl 335 proje başvururken değerlendirme süreci, 22 ülkeden iletişim profesyonelinin yer aldığı uluslararası jüri tarafından yürütüldü.

Güvenlik teknolojilerini zorlu testlerle ortaya koydu

CHERY Global Safety Challenge programının Avrupa’daki ilk etkinliği olan Karadeniz Güvenlik Mücadelesi, 16 Avrupa ülkesinden 150’yi aşkın basın mensubu ve influencer’ı buluşturdu. FEV, TÜV SÜD ve Autoliv gibi otomotiv sektörünün önemli kuruluşlarının da yer aldığı organizasyonda, CHERY TIGGO 9 CSH ve modelin yüksek voltajlı bataryası üzerinde gerçekleştirilen kapsamlı güvenlik testleri öne çıktı.

Etkinlik programında TIGGO 9 CSH’nin yüksek voltajlı bataryası 24 saat boyunca tuzlu su içerisinde bekletildi. Bu sürenin ardından teknik kontrolleri yapılan batarya yeniden araca monte edilerek aynı araç üzerinde alt gövde sürtünme testi gerçekleştirildi. Etkinlikte aktarılan sonuçlara göre TIGGO 9 CSH, test programının tamamlanmasının ardından çalışır durumda kalırken ölçülen temel parametrelerin de uygulanan test koşullarında normal değer aralıklarını koruduğu görüldü. Katılımcılar, bataryanın tuzlu suya daldırılmasından teknik incelemelere ve araç üzerinde yapılan testlere kadar tüm aşamaları yakından izleme fırsatı buldu. Böylece CHERY, batarya güvenliği ve araç koruma teknolojilerinin arkasındaki mühendislik süreçlerini doğrudan deneyim üzerinden aktardı.

Aileler için güvenliği deneyimle buluşturuyor

Karadeniz Güvenlik Mücadelesi’nde 19 farklı TIGGO modelinin yer aldığı test sürüşlerinin yanı sıra CHERY Super Hybrid (CSH) teknolojisine ilişkin teknik sunumlar ve Autoliv öncülüğünde bir güvenlik çalıştayı düzenlendi. Yeni modellere yönelik değerlendirme oturumlarında Avrupalı basın mensuplarının görüşleri alınarak araçların teknik özellikleri, sürüş deneyimleri ve farklı pazarların beklentileri ele alındı. Klasik ürün tanıtımlarının ötesine geçen organizasyonla CHERY, “Safety. For Family” (Aileler İçin Güvenlik) yaklaşımını katılımcıların doğrudan deneyimleyebileceği bir platforma taşıdı. Marka, güvenliği yalnızca araçlarda sunulan bir donanım veya teknoloji olarak değil, ailelerin satın alma kararlarından günlük kullanım alışkanlıklarına kadar uzanan bütünsel bir değer olarak değerlendiriyor.

40 ülkeden satış profesyoneli CHERY teknolojilerini deneyimledi

Güvenlik ve ürün teknolojilerini doğrudan deneyim yoluyla aktarmaya yönelik çalışmalarını sürdüren CHERY, 10-13 Kasım tarihleri arasında Çin’in Wuhu kentinde 2026 CHERY Global Satış Forumu’nu düzenledi. Dünyanın 40 ülkesinden satış profesyonelinin katıldığı organizasyon boyunca teknik tesis ziyaretleri, test sürüşleri, araç değerlendirme oturumları ve yapay zekâ forumu gerçekleştirildi.

CHERY Longshan Test Merkezi, akıllı üretim tesisi ve AiMOGA robotik teknolojileri tesisini ziyaret eden katılımcılar, markanın araç geliştirme, üretim ve doğrulama süreçlerini yakından tanıdı. Forum kapsamında satış profesyonelleri, kendi pazarlarındaki müşteri beklentilerini de aktararak araç tasarımı, yaşam alanı, konfor ve donanım özelliklerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

CHERY, bu organizasyonlarla ürün geliştirme ve güvenlik doğrulama süreçlerinde edinilen teknik birikimin satış danışmanları aracılığıyla müşterilere açık ve doğru biçimde aktarılmasını amaçlıyor. Özellikle ailelerin araç tercihlerinde belirleyici olan güvenlik teknolojileri, donanım özellikleri ve kullanım koşulları hakkında kapsamlı bilgi sunulması, markanın müşteri deneyimi yaklaşımında önemli bir yer tutuyor.

Yapay zekâ ile müşteri deneyimini geliştirmeyi hedefliyor

2026 CHERY Global Satış Forumu’nun öne çıkan gündem başlıklarından biri de yapay zekâ ve dijital teknolojilerin müşteri deneyiminde daha etkin kullanılması oldu. Mesai saatleri dışında müşteri sorularının yanıtlanması, potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve test sürüşü randevularının yönetilmesi gibi süreçlerde yapay zekâ destekli uygulamaların sunabileceği katkılar değerlendirildi.

Forumda ayrıca AiMOGA tarafından geliştirilen insansı hizmet robotu Mornine’in otomotiv perakendeciliğinde üstlenebileceği görevler ele alındı. Çok dilli karşılama, araç tanıtımı ve araç teslimat süreçlerine destek gibi farklı kullanım alanları üzerinde durulurken müşteri ihtiyaçlarının doğru anlaşılması ve güvene dayalı ilişkilerin kurulmasında satış danışmanlarıyla doğrudan iletişimin önemi de vurgulandı.

Araç geliştirme ve güvenlik testlerinden satış süreçlerine ve müşteri deneyimine kadar uzanan bütünsel bir yaklaşım benimseyen CHERY, kapsamlı test uygulamaları, şeffaf bilgilendirme çalışmaları ve hizmet anlayışıyla “Safety. For Family” felsefesini hayata geçirmeyi sürdürüyor.