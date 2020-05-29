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Aktüel

İzmir’de zehir operasyonu: Rekor sayıda uyuşturucu ele geçirildi

İzmir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 900 gram metamfetamin, 815 gram kokain ve bin 142 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 12:38:29 -
İzmir’de zehir operasyonu: Rekor sayıda uyuşturucu ele geçirildi

İzmir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 900 gram metamfetamin, 815 gram kokain ve bin 142 uyuşturucu hap ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından Bayraklı Buca ve Konak ilçelerinde belirlenen bazı adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 8 kilo 900 gram metamfetamin, 815 gram kokain ve bin 142 uyuşturucu hap ve bir adet ruhsatsız tabanca ekipler tarafından ele geçirildi.



Rekor düzeyde metamfetamin


Öte yandan gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, yakalanan metamfetamin maddesinin bu zamana kadar İzmir’de ele geçirilen en çok miktar olduğu öğrenildi.

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