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Aktüel İzmir’de yüzü maskeli kadın iş yerine böyle ateş etti!
Aktüel

İzmir’de yüzü maskeli kadın iş yerine böyle ateş etti!

Yeniakit Publisher
2023-12-03 12:47:00 - 2023-12-03 12:51:12

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, yüzünde maske elinde pompalı tüfek olan şahıs, iş yerine defalarca ateş etti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayı inceleyen polis, şüphelinin kadın olduğunu tespit etti.

Edinilen bilgiye göre olay, 30 Kasım günü Gaziemir ilçesi Beyazevler Mahallesi 556 Sokak’ta bulunan bir oto galeride meydana geldi. Gece saatlerinde yüzünde maske elinde pompalı tüfekle oto galerinin önüne gelen bir kişi, defalarca iş yerine doğru ateş etti. Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, yaşanan o anlar ise anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yüzünde maske ve elinde pompalı tüfek olan şahsın koşarak iş yerinin önüne gelip defalarca ateş açtığı ve ardından koşarak uzaklaştığı yer aldı.

Şüphelinin kadın olduğu tespit edildi

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. İş yerindeki ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganın kadın olduğunu tespit etti. Saldırganı yakalama çalışmaları devam ederken, olayın alacak-verecek meselesi yüzünden gerçekleştiği öğrenildi.

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