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Yerel İzmir’de yoldan çıkıp direğe çarpan aracın sürücüsü öldü
Yerel

İzmir’de yoldan çıkıp direğe çarpan aracın sürücüsü öldü

İzmir’in Buca ilçesinde, yoldan çıkan ve yol kenarındaki trafik levhasının direğine çarparak duran otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 07:42:00 -
İzmir’de yoldan çıkıp direğe çarpan aracın sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre, İzmir Çevre Yolunda Buca’dan Gaziemir yönüne ilerleyen Tuğberk Sayhan idaresindeki 06 FK 2371 plakalı otomobil, Buca Batı çıkışı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Yol kenarındaki su kanalını aşan araç, trafik levhası direğine çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Sayhan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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