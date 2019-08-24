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İzmir'de yine su sorunu! Vatandaş isyan etti

CHP belediyeciliği İzmir halkını perişan etti. Dört gündür suların akmadığı şehirde, vatandaşlar isyan etti.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:42
İzmir'de yine su sorunu! Vatandaş isyan etti

İzmir’de yaşanan susuzluk krizi bu defa Bornova, Bayraklı, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde baş gösterdi. Ağustos sıcağında dört gündür uygulanan su kesintisi sebebiyle isyan eden vatandaşlar CHP’li belediyeye tepki gösterdi.  Vatandaşlar, ihtiyaçlarını tankerlerden temin ederken, İzmir’de yaşanan görüntüler 1994 öncesinde CHP’nin yönettiği İstanbul’daki manzaraları hatırlattı.

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen İzmir Çevre Yolu, Kuzey Dalı (Menemen-Aliağa-Çandarlı) otoyol inşaatı güzergâhında bulunan kuyulardan İzmir’e su aktaran isale hattının iki noktasında boruların güzergâhlarını değiştirme çalışmaları nedeniyle 20-25 Ağustos tarihlerinde Bornova, Bayraklı, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinin bazı mahallelerine belli aralıklarla su verilmeyecek.

Su kesintisine hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ihtiyaçlarını belediyelere ait su tankerlerinden karşılamaya çalışıyor.

YAZ ORTASINDA PERİŞANLIK

Çiğli’nin Güzeltepe Mahallesi’nde yaşayan Menekşe Yılmaz, yaptığı açıklamada dört gündür yaşadıkları susuzluk nedeniyle çok sıkıntı çektiklerini söyledi. Mahalle sakinlerinin tankerlerden su almak için uzun kuyruklarda beklediğini belirten Yılmaz, “Rezillik yani, çok kötü bir şey. Yememiz içmemiz olmasın ama suyumuz olsun. Sürekli böyle mi olacak. İki günlüğüne arazözler gelecek sonra ne olacak? Yazın ortasında çoluk çoluk perişanlık” dedi.

Sıdıka Baki de sabahın erken saatlerinden bu yana mahalleye su getirecek tankeri beklediğini anlatarak, “Yaşamak böyle bir şey değil. Dört gündür su yok evde. Su olmayınca iş yapamıyoruz. Suyumuzun bir an önce gelmesini istiyoruz” diye konuştu.

İŞLERİNİ DÜZGÜN YAPSINLAR!

Nadiye Atmaca da musluklarından akmayan su nedeniyle 4 çocuğuyla mağdur olduğunu aktardı. Mahalle sakinlerinin de günlük işlerini yaparken zorlandığını vurgulayan Atmaca, “Dört gündür suyumuz yok, ne zaman geleceğini de söylemediler. Evlerimizde şu an içme suyumuz yok. Su tankerlerinden aldığımız suyu evlerimizdeki ihtiyaçlarımız için kullanıyoruz. Şehir yöneticileri biraz daha işlerini düzgün yapsınlar halk da bu şekilde mağdur olmasın” ifadelerini kullandı. İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada çalışmaların yarına kadar devam edeceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:42
  1. İstanbul
  2. Su
  3. İzmir
  4. bornova
  5. SİYASET Haberleri

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