İzmir'de yıldırım çarpan baba ve kızı hayatını kaybetti İzmir'in Kınık ilçesinde, 47 yaşındaki Bayram Türkmen ve 14 yaşındaki kızı Tülin Türkmen, tarlada ürünlerin üzerini kaparken yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İzmir'in Kınık ilçesinde baba ve 14 yaşındaki kızı yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, çiftçilik yapan Bayram Türkmen (47) etkili olan sağanak sonrası tarladaki tütünlerinin zarar görmemesi için kızı Tülin (14) ile Hamzalı Mahallesi'ndeki arazisine gitti. Tütünlerinin üzerini kapatmaya çalışırken baba ve kızına yıldırım isabet etti. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, baba ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Bayram Türkmen ile kızı Tülin Türkmen'in cenazeleri Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.