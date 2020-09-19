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Aktüel İzmir'de yemekten sonra rahatsızlanan çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

İzmir'de yemekten sonra rahatsızlanan çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-19 13:30:44 -
İzmir'de yemekten sonra rahatsızlanan çocuk hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, yemek yedikten sonra rahatsızlanan 8 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gürpınar Mahallesi'ndeki evlerinde yemekten sonra rahatsızlanan Hira Nur Koç (8) hemşire olan ablasının yaptığı ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


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