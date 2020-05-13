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Aktüel

İzmir'de yelkeni kırılan teknesinde mahsur kalan genci deniz polisi kurtardı

Tehlike geçiren genci kurtarmak için yüzerek tekneye ulaşmaya çalışan iki yakını da karaya çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 18:07:33 -
İzmir'de yelkeni kırılan teknesinde mahsur kalan genci deniz polisi kurtardı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde yelkeni kırılan eğitim teknesinde mahsur kalan genç, deniz polisince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kuyucak Limanı ile Büyükada arasında bir teknenin lodos nedeniyle alabora olduğu ihbarı üzerine Karaburun İlçe Emniyet Müdürlüğü Liman Deniz Büro Amirliği ekipleri bölgeye hareket etti.

Bölgede, yelkeni kırılan ve su alarak sürüklenen eğitim teknesinde bekleyen Gökhan Görgülü (22) polisler tarafından kurtarıldı.

Bu sırada ekiplere, yakını olan iki kadının da Görgülü'yü kurtarmak için denize açıldığı bilgisi ulaştı. Yüzerek tekneye ulaşmaya çalışırken yorgunluktan boğulma tehlikesi geçirdiği belirtilen E.S.K. ve B.G.G. de deniz polisince bulunarak bota alındı.

Sahile getirilen 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kurtarılan 3 kişi polis ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan yelkeni kırılan tekne de limana getirildi.

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