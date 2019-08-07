İzmir'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22'si çocuk 46 kaçak göçmen yakalandı.07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:37
Dikili ilçesi Bademli mevki yakınlarında hareket halindeki lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.
Durdurulan lastik botta 22'si çocuk 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkarılan düzensizgöçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
YORUM YAZ