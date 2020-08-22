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Aktüel İzmir'de yaralı bulunan caretta caretta tedavi altına alındı
Aktüel

İzmir'de yaralı bulunan caretta caretta tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 16:41:32 -
İzmir'de yaralı bulunan caretta caretta tedavi altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir Limanı açıklarında yaralı halde bulunan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, Muğla'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ediliyor.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği'nden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Ulutaş, İzmir Alsancak Limanı Deniz Dibi Tarama Mühendisliği kıyılarında caretta caretta türü deniz kaplumbağası gördü.

Yaralı olduğu için yüzemeyen hayvanı kıyıya çıkararak, ıslak havluyla saran Ulutaş, EKODOSD ekibine haber verdi.

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) götürülen kaplumbağanın tedavisine başlandı.


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