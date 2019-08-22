0553 313 94 23

İzmir'de yangın söndürme çalışmalarına katılan pilot ölü bulundu!

İzmir'deki yangın söndürme çalışmalarına katılan Ukraynalı pilot Yurii Bostnik, otel odasında ölü bulundu. Bostnik'in ölüm nedeni otopsi çalışmaları sonrasında anlaşılacak.

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:11
İzmir'de yangın söndürme çalışmalarına katılan pilot ölü bulundu!

Orman yangını söndürme çalışmalarında görev yapan Ukraynalı pilot Yurii Bostnik, otel odasında ölü bulundu. Gece gündüz demeden İzmir için çalışan pilotun ölüm nedeni, yapılacak otopsiden sonra anlaşılacak...

İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayan ve 53 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınındaki söndürme çalışmalarına katılan Ukrayna uyruklu helikopter pilotu Yurii Bostnik, Gaziemir'de kaldığı otel odasında ölü bulundu. Antalya'daki Manavgat Orman Bölge Şefliği'nde görev yapan ve 3 gün boyunca yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopter pilotu Bostnik'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kapı açılmayınca otel görevlileri kartla girdi

Olay, Gaziemir ilçesindeki 4 yıldızlı bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 853 numaralı helikopter ile 3 gün boyunca sahadaki çalışmalara katılan Bostnik, yangının kontrol altına alındığı Çarşamba akşamı yardımcı pilot Uğur Uysal ile birlikte otelde yemek yedi ve Bostnik gece saat 00.30'da odasına çıktı. Uysal, soğutma çalışmalarına katılmak için hazırlanıp Bostnik'i uyandırmak için önce telefonla aradı ardından odasına gitti. Uysal, kapı açılmayınca durumu otel görevlilerine bildirdi. Otelin ikinci katındaki 1122 numaralı odayı personel kartı ile açan otel görevlileri Bostnik'in banyoda sırt üstü baygın halde yattığını fark etti.

Görev arkadaşkarı ve yakınları hüzne boğuldu

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Otel görevlileri durumu polise haber verip, 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ni arayarak olay yerine ambulans çağırdı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede Bostnik'in hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi. Ukraynalı helikopter pilotunun ani ölümü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere Antalya'da birlikte görev yaptığı arkadaşlarını ve aile yakınlarını üzdü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 09:11
  1. Ukraynalı pilot Yurii Bostnik
  2. Yurii Bostnik
  3. Karabağlar
  4. Antalya'daki Manavgat Orman Bölge Şefliği
  5. İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu
  6. 112 Acil Sağlık Hizmetleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korgeneral Öngay, 3. Ordu Komutanı olarak atandı
    1. Korgeneral Öngay, 3. Ordu Komutanı..
    2. Çin’den Güney Kore ve Japonya’ya..
    3. Radamel Falcao'dan olay sözler! ''Ben..
    4. (Özel) Pendik’te hırsızların kapı..
    5. (Özel) Leyleklerin göç molası havadan..
    6. Restorasyondan önce hiç bu kadar..
    7. YKS’ de başarılı olan öğrenciler..
    8. (Özel) Silivri’de kestikleri atı..
    9. Hatay'da orman yangını çıktı
    10. Serbest piyasada döviz fiyatları
    11. Bugün AEK ile karşılaşacak..
    12. Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı..
    13. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    14. DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS..
    15. Elazığ'daki silahlı kavga
    16. Mike Pompeo'dan Grönland görüşmesi!
    17. İstikbal Mobilya Kayserispor ikinci..
    18. Görevden uzaklaştırılan başkanların..
    19. İzmir'de yangın söndürme çalışmalarına..
    20. BTM, WinGlobal projesi ile Silikon..
    21. ABD'nin ham petrol stokları azaldı
    22. Adana'da silahlı yaralama!
    23. Küresel piyasalar PMI verilerini..
    24. (Özel haber) Artistik Cimnastik..
    25. İdlib stratejisi belli oldu! Bu sefer..
    26. Korkmaz'dan şoke eden yabancı kuralı..
    27. Daniel Sturridge kimdir? Sturridge..
    28. Ülke şokta! Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı..
    29. Adana'da silahlı saldırı
    30. Venezuela'dan Kuzey Kore’ye büyükelçilik
    Ruslardan çarpıcı 'F-35' yazısı: 100 yıl önce Türklerin savaş gemilerini...
    Ruslardan çarpıcı 'F-35' yazısı: 100 yıl önce Türklerin savaş gemilerini...
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı