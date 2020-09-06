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Aktüel İzmir’de yangın dehşeti... Dört katlı bina alev alev yandı
Aktüel

İzmir’de yangın dehşeti... Dört katlı bina alev alev yandı

İzmir’in Bayındır ilçesinde bulunan 4 katlı apartman alev alev yandı. Apartmanın altında bulunan çiçek malzemeleri sattığı öğrenilen dükkanda bulunan saksıların yangına neden olduğu ileri sürülürken, onlarca itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, apartmandan bir anne ve bebeği kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 09:41:00 -
İzmir’de yangın dehşeti... Dört katlı bina alev alev yandı

İzmir’in Bayındır ilçesinde Menderes Bulvarı üzerindeki 4 katlı binada akşam saatlerinde yangın çıktı. Binanın altında çiçek malzemeleri sattığı öğrenilen dükkandaki saksıların alev alması sonucu çıktığı ileri sürülen yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Alevler kısa sürede büyüyerek binayı tamamen etkisi altına alırken, yakın çevredeki ilçelerden de itfaiye aracı takviyesi istenildi.

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin, bina içerisinde mahsur kalan anne Nevin K. (37) ile 1,5 yaşındaki bebeği Deniz K.’yı kurtardığı belirtilirken, Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk ve Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirzeren’de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Çıkan yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktaran Belediye Başkanı Uğur Demirezen, apartmanda yaklaşık 12-13 ailenin yaşadığını dile getirdi.

6 daire 3 araç alevlere teslim oldu

Onlarca ekibin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen apartman sakinleri ile anne ve bebeği Bayındır Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 6 daire ve 3 aracın alevlere teslim olduğu yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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