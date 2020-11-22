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Aktüel İzmir'de uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı
Aktüel

İzmir'de uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 22:30:37 -
İzmir'de uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Aliağa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, istihbarat üzerine uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen S.S'yi takibe aldı.

Bunun üzerine Dikili ilçesindeki Çandarlı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Evde ve şüphelinin aracında yapılan aramada, paketlenmiş 15 metanfetamin, 2 uyuşturucu hap, Hint keneviri tohumu, tabanca ve buna ait 7 mermi, otomatik tüfek ve 7 tüfek kartuşu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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