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Yerel İzmir'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Yerel

İzmir'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 07:46:00 -
İzmir'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği ekipleri, Hürriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin bir süre takibin ardından başlattığı operasyonda, E.K. (22) ile B.K. (24) gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde, 3 bin 28 uyuşturucu sentetik hap, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca ile 108 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucuyu tıraş makinesi ve kaleme gizlemiş

Öte yandan, devriye görevi yapan ekipler, Çaldıran Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan H.Y'nin üst aramasında tıraş makinesi ve kalemin içine gizlenmiş 2,68 gram metamfetamin buldu.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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