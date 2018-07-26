İzmir'de uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor!

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik 578 operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan bin 264 şüpheliden 477'si "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla tutuklandı, 187'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlara 43 bin 441 polis katıldı

Operasyonlarda 2 bin 66 kilogram esrar, 32 bin 850 ecstasy, 37 kilo 100 gram bonzai, 11 kilo 400 gram metamfetamin, 11 bin 430 sentetik ecza ve 635 kök Hint keneviri ele geçirildi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 129 bin 700 liraya el konuldu. Operasyonlarda 32 ruhsatsız tüfek, 41 ruhsatsız tabanca, 21 tabanca şarjörü, 908 tabanca fişeği, 307 tüfek fişeği, 41 hassas terazi ve 14 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kent genelinde 20 helikopterin desteği ve 43 bin 441 polisin katılımıyla yapılan uygulamalarda, kokuya duyarlı 16 narkotik dedektör köpek de yer aldı.

"İzmir'de tek sokak satıcısı kalmayıncaya dek mücadelemiz sürecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, gece gündüz demeden görevlerinin başında olan polis ekipleriyle uyuşturucuya karşı amansız bir mücadele içinde olduklarını belirtti.

Aşkın, "Güzel İzmir'in güzel insanları ve aileleri merak etmesin. Uyuşturucu ile mücadelede konusunda vatandaşlarımızın da yoğun desteğiyle halkımızı, özellikle de çocuklarımızı korumak adına kanunların bize verdiği yetkiyi tavizsiz kullanarak İzmir'de tek sokak satıcısı kalmayıncaya dek mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" dedi.