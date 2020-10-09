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Aktüel İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 07:29:24 -
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarda bazı şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda H.B, S.Y, S.H.Ç, A.K. ve B.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. ve H.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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